Игроков и тренера «Астраханочки» вызывают в сборную России для участия в международном турнире

Не исключен вызов «астраханок» и в сборную Беларуси. Тренерский штаб женской гандбольной сборной России во главе с Людмилой Бодниевой вызвал в расположение команды 20 игроков для тренировочного сбора и участия в международном турнире в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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