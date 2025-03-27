Игроков и тренера «Астраханочки» вызывают в сборную России для участия в международном турнире

Не исключен вызов «астраханок» и в сборную Беларуси. Тренерский штаб женской гандбольной сборной России во главе с Людмилой Бодниевой вызвал в расположение команды 20 игроков для тренировочного сбора и участия в международном турнире в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.