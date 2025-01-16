В КНР надеются на сотрудничество с Трампом для стабилизации отношений

Китай рассчитывает на взаимодействие с администрацией избранного президента США Дональда Трампа для укрепления отношений между двумя странами, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюя 16 января, говорится в официальном заявлении представителя посольства.