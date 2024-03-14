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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анферни Саймонс и Деандре Эйтон набрали 69 очков на двоих в матче с «Атлантой»

Анферни Саймонс и Деандре Эйтон набрали 69 очков на двоих в матче с «Атлантой»

Лучшими игроками в составе «Блэйзерс» стали Анферни Саймонс и Деандре Эйтон. На счету Саймонса – 36 очков, 7 подборов и 8 передач при 10 из 23 с игры, 5 из 13 трехочковых и 11 из 11 штрафных.

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