Анферни Саймонс и Деандре Эйтон набрали 69 очков на двоих в матче с «Атлантой»

Лучшими игроками в составе «Блэйзерс» стали Анферни Саймонс и Деандре Эйтон. На счету Саймонса – 36 очков, 7 подборов и 8 передач при 10 из 23 с игры, 5 из 13 трехочковых и 11 из 11 штрафных.