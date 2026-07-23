Вынесен приговор несовершеннолетнему, совершившему поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска

Собранные следователями Центрального МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего жителя региона, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.
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