Елена Малышева назвала топ-3 продукта, защищающих от рака

Врач рассказала о пользе брокколи, брюссельской и белокочанной капустыНа Первом канале вышел очередной выпуск программы "Жить здорово!", во время которого Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о способе предотвратить развитие рака.
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