Елена Малышева назвала топ-3 продукта, защищающих от рака

Врач рассказала о пользе брокколи, брюссельской и белокочанной капустыНа Первом канале вышел очередной выпуск программы "Жить здорово!", во время которого Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о способе предотвратить развитие рака.