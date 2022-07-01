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Для чего евреи ложатся в свежевырытую могилу, зачем напиваются раз в год - и другие странные еврейские традиции
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A
Antanas
Классная подборка.Понравилось.👍👍👍👍👍
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Александр
Хохлы построили пирамиды. Это все знают
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Antanas
Улыбнуло.Понравилось.😀😘😍😆
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