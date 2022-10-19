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Анчелотти о 3:0 с «Эльче»: «Три отмененных гола – слишком много. Но «Реал» хорошо играл в атаке»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Эльче» (3:0) в Ла Лиге. «Когда ты забиваешь голы, но счет не увеличивается.

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