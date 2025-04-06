РИА: знаки, обозначающие мирных жителей, "приманивали" атаки ВСУ в Дзержинске

Беженец из недавно освобожденного Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР) рассказал РИА Новости, что знаки, по которым можно было опознать мирных жителей в их городе, служили лишь "приманкой" для атак ВСУ.
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