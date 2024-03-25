Российскому народу действительно нужно сплотиться. Сохранять бдительность, потому что никто не знает, нет ли плана продолжения...

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Закон и Порядок

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# Чернильница Полицейские жёстко задержали товарищей с бородками, демонстративно плевавшими на траур в стране Уже не планировал ничего писать, но тут депутат Матвеев поделился очередной дикой новостью, которая еще раз показывает, что люди у которых нет национальности - откровенно борзеют от безнаказанности! Но в этот раз не прокатило.

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