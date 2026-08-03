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Четверть века в одном браке и дети на сцене: как живет многодетная актриса Олеся Железняк

Четверть века в одном браке и дети на сцене: как живет многодетная актриса Олеся Железняк

Олеся Железняк уже четверть века замужем за актером Спартаком Сумченко. Их роман начался еще в студенческие годы, а после получения дипломов они сыграли скромную свадьбу.

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