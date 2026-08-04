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Ислам Махачев: «Макгрегор пойдет в бокс, он потратил все деньги на алкоголь и наркотики»

Чемпион UFC Ислам Махачев считает, что Конор Макгрегор после завершения контракта с промоушеном перейдет в бокс.

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