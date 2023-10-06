Япония готовится к высадке на Луну

Япония может стать пятой страной, успешно реализовавшей лунную миссию. Первого октября посадочный модуль для исследования Луны (Smart Lander for Investigating Moon, SLIM) успешно завершил «фазу околоземной орбиты», сошел с орбиты Земли и направился к Луне.
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