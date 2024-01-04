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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Самая неточная передача, что я видел в жизни». Джош Харт отправил мяч на 9-й ряд трибуны

«Самая неточная передача, что я видел в жизни». Джош Харт отправил мяч на 9-й ряд трибуны

Курьезный эпизод случился за 4:33 до конца первой половины матча между «Нью-Йорком» и «Чикаго» (116:100).

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