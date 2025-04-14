Герои спецоперации примут участие в параде на Красной площади в 2025 году

В Москве на Параде Победы-2025 на Красной площади выступят герои Специальной военной операции. Ожидается участие мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, президентов Венесуэлы и Бразилии, а также премьеров Индии и Словакии.
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