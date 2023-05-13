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Главком ВСУ вновь заявил об уважении к начальнику Генштаба ВС РФ: «Он сильный, он коварный, он непредсказуемый»

Главком ВСУ вновь заявил об уважении к начальнику Генштаба ВС РФ: «Он сильный, он коварный, он непредсказуемый»

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов является очень выдающимся военачальником, который достоин уважения.

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