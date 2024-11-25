Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

ну вот представьте ...попадаете вы в 15 век и кто там будет дураком вы или они?. или в переводе на сегодня... попадает инопланетянин построивший Вселенную в эльцин-шабаш- наглеж центр кто будет там объявлен дураком?...

СК

Сергей Костин

Путин стал заложником своих обещаний. Ну не трогаешь ты семью Ельциных, открыл "Ельцин-центр", Наина Иосифовна живёт как королева, даже табличка в Кремле на бывшем кабинете Юмашева не снята... Допустим, это всё понять можно. Но политику в "Ельцин-центре" развернуть на 180 градусов - это уже прямая обязанность Гаранта Конституции Российской Федерации. Тут даже и рявкнуть не надо, достаточно одной фразы и всё изменится.