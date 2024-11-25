Политика как он...
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Политика как она есть

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Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

Внучке Хрущева не дали выступить в "Ельцин-Центре"

А что за неприятности произошли с родственницей Никиты Сергеевича Хрущева? То ли с внучкой, то ли с правнучкой - я так далеко не копала, но знаю, что эта самая внучко-правнучка должна была выступить в Ельцин-центре.

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Комментарии
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П
Петр
ну вот представьте ...попадаете вы в 15 век и кто там будет дураком вы или они?.  или в переводе на сегодня... попадает инопланетянин построивший Вселенную в эльцин-шабаш- наглеж центр кто будет там объявлен дураком?...
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6 час.
СК
Сергей Костин
Путин стал заложником своих обещаний. Ну не трогаешь ты семью Ельциных, открыл &quot;Ельцин-центр&quot;, Наина Иосифовна живёт как королева, даже табличка в Кремле на бывшем кабинете Юмашева не снята... Допустим, это всё понять можно. Но политику в &quot;Ельцин-центре&quot; развернуть на 180 градусов - это уже прямая обязанность Гаранта Конституции Российской Федерации. Тут даже и рявкнуть не надо, достаточно одной фразы и всё изменится.
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6 час.
В С
Рассадник подонков.
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2 час.

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