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Аршавин: «Барановская однажды сломала об мою голову компьютер. Жалел ли я, что расстался? Конечно, нет»

Аршавин: «Барановская однажды сломала об мою голову компьютер. Жалел ли я, что расстался? Конечно, нет»

Экс-футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» ответил на вопросы о своей бывшей гражданской жене — ныне известной телеведущей Юлии Барановской.

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