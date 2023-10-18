Насколько безопасно летать в Египет во время войны в Израиле

В начале октября между Палестиной и Израилем обострился исторический конфликт. Изначально боевики ХАМАС прорвались с оружием в израильские пограничные с Сектором Газа города и утроили расправы, в результате которых погибли мирные жители.
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