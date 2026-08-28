Путин процитировал Менделеева, говоря о достижениях науки России

Президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив процитировал Дмитрия Менделеева, обсуждая научные достижения и инновации русских ученых, таких как Попов и Шухов, представленные ещё в 1896 году в Нижнем Новгороде.