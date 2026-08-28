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Царьград

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Путин процитировал Менделеева, говоря о достижениях науки России

Путин процитировал Менделеева, говоря о достижениях науки России

Президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив процитировал Дмитрия Менделеева, обсуждая научные достижения и инновации русских ученых, таких как Попов и Шухов, представленные ещё в 1896 году в Нижнем Новгороде.

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