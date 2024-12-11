Пресс-тур МИД РФ для представителей иностранных СМИ пройдет в Ханты-Мансийске

Москва, 10 декабря /Синьхуа/ -- С 11 по 14 декабря в городе Ханты-Мансийск, административном центре российского Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры, будет проходить пресс-тур для аккредитованных при МИД РФ представителей иностранных средств массовой информации.