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ИА Регнум

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WSJ: конфликт с Ираном заставил США ускорить нефтяную сделку с Венесуэлой

Конфликт с Ираном заставил власти США ускориться в вопросе заключения нефтяной сделки с Венесуэлой. Об этом 30 августа пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

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