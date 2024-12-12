Андрей Травников высказался о возможном уходе с поста губернатора Новосибирской области

Вопрос о возможной отставке ему задали на итоговой пресс-конференции.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами по итогам года ответил на вопрос о своей возможной отставке, которую недавно начали активно обсуждать в сети.
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