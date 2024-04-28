Автопробег пожарной техники прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся автопробег исторической и современной техники МЧС России 28 апреля. Он прошел через площадь Ленина, Канавинский мост и Нижневолжскую набережную, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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