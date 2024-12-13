В Алексеевском районе прошли окружные рождественские чтения

XII Окружные рождественские образовательные чтения Северо-Восточного викариатства открылись на днях. Встреча прошла в помещении Академии Государственной противопожарной службы МЧС России на улице Бориса Галушкина.
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