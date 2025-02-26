К 80-летию Победы ФСБ обнародует архивные материалы о контрразведке «Смерш»

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ФСБ России планирует опубликовать архивные документы особой важности, касающиеся деятельности советской военной контрразведки «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!»).
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