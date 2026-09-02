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Регионы России

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Музыкальный сервис «Звук» запустил функцию «Вкратце» для удобного прослушивания аудиокниг

Музыкальный сервис «Звук» запустил функцию «Вкратце» для удобного прослушивания аудиокниг

Музыкальный сервис «Звук» представил новую функцию «Вкратце», которая позволяет пользователям быстро вспомнить сюжет аудиокниги после перерыва или ознакомиться с её содержанием перед прослушиванием.

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