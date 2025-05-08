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Петербургский дневник

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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 24 снаряда Военнослужащие украинской армии восемь раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, было выпущено 24 боеприпаса, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

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