В Смоленской области на субсидии сельхозпредприятиям выделят около полутора миллиардов рублей

В Смоленской области в этом году введена новая государственная мера поддержки для развития сельскохозяйственных кооперативов, а всего на 2025 год организациям АПК региона запланировано выделение 1 миллиарда 300 тысяч рублей на предоставление субсидий и грантов.
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