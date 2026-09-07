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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евсеев о голе Агаларова «Родине»: «Молодец. Терпит, ждет своего времени. Так должен каждый ждать и доказывать»

Тренер махачкалинского « Динамо » Вадим Евсеев оценил победу над « Родиной » (2:0) в 7-м туре РПЛ .

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