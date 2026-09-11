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Смоленская Газета

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Вадим Краснощёков: Выбирая контрактную службу, вы выбираете не просто профессию, а призвание

Вадим Краснощёков: Выбирая контрактную службу, вы выбираете не просто профессию, а призвание

«Выбирая контрактную службу, вы выбираете не просто профессию, а призвание. Это возможность внести свой вклад в обороноспособность страны, стать частью команды профессионалов, которые стоят на страже мира и спокойствия граждан», — отметил начальник отдела по культуре и спорту администрации Велижского округа Вадим Краснощёков.

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