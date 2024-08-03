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Царьград

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Полковник Ходарёнок оценил вероятность появления в России "самокатных войск"

Полковник Ходарёнок оценил вероятность появления в России "самокатных войск"

Ходарёнок усомнился, что в ВС России будут "самокатные войска""Газета.Ru" узнала, что русские военные пользуются в зоне СВО электросамокатами, чтобы быстро передвигаться между позициями и оперативно доставлять еду и воду.

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