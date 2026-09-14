Вячеслав Володин: от удобства логистики на железнодорожной инфраструктуре зависит комфорт пассажиров

С новым объектом железнодорожной инфраструктуры ознакомились Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
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В граните надо отливать такие умные слова. Чего же сидел на жопе четверть века в Думе. Как дошло до мозжечка только теперь.