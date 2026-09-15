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Медицинская Россия

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Стоматолога в Белгороде оштрафовали на 450 тысяч рублей по делу о мошенничестве

Стоматолога в Белгороде оштрафовали на 450 тысяч рублей по делу о мошенничестве Суд в Белгороде признал стоматолога-терапевта ФКУЗ «МСЧ МВД» виновным в мошенничестве.

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