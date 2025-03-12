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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская Госавтоинспекция 12 марта проводит рейды по номерам

Рязанская Госавтоинспекция 12 марта проводит рейды по номерам

12 марта сотрудники Госавтоинспекции вышли в очередные рейды на территории Рязанской области. "Комплексные мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке", - обозначили свои задачи представители ведомства.

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