Рязанская Госавтоинспекция 12 марта проводит рейды по номерам

12 марта сотрудники Госавтоинспекции вышли в очередные рейды на территории Рязанской области. "Комплексные мероприятия направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, а также транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке", - обозначили свои задачи представители ведомства.