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Аргументы и Факты

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Суперпули разрывают дроны в клочья: главная новость СВО 18 сентября

Суперпули разрывают дроны в клочья: главная новость СВО 18 сентября

Российские военнослужащие получили на вооружение боеприпасы, которые кардинально меняют подход к борьбе с беспилотниками на передовой.

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