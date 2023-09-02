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Осенние изменения в России: увеличение пенсий, дополнительные выходные и социальная поддержка

Осенние изменения в России: увеличение пенсий, дополнительные выходные и социальная поддержка

Осенние изменения в России: увеличение пенсий, дополнительные выходные и социальная поддержка Елена ГалицкаяС 1 сентября 2023 года в России вступают в силу несколько важных изменений, касающихся пенсионеров, родителей детей-инвалидов и людей с ментальными нарушениями.

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