Осенние изменения в России: увеличение пенсий, дополнительные выходные и социальная поддержка Елена ГалицкаяС 1 сентября 2023 года в России вступают в силу несколько важных изменений, касающихся пенсионеров, родителей детей-инвалидов и людей с ментальными нарушениями.
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