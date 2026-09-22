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RT Russia

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Младший сержант Хисматов уничтожил пять боевиков украинской ДРГ

Младший сержант Хисматов уничтожил пять боевиков украинской ДРГ

Министерство обороны России сообщило, что младший сержант Ильнур Хисматов в ходе выполнения задачи обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу и предотвратил её атаку, в результате чего, по данным ведомства, пять человек были уничтожены.

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