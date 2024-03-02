В России взялась за финансы иноагентов

Эта партия олигархов и никогда это не скрывала. Другое дело, что каким надо быть дебилом,чтобы голосовать за них?!

vagas Karlito

Вся Европа и штаты так сказать весь "свободный" якобы мир, давно практикуют то, что руку кормящую кусать нельзя! У нас еще делают "пристыженный" вид когда своих врагов лишают куска хлеба за то что те тявкают на тех кто кормит!)) И ведь это всего на всего в аллегории "выбить" зубы что бы могли только лизать!