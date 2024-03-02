Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лора Лора
    Даванкова на СВО! На своей шкуре пускай покажет как борется за хорошую жизнь!"Договорняк" канд...
  • Sergey Ivanov
    Потому, что народ без партии- это не народ, а стадо. И это стадо любой манипулятор может погнать туда, куда ему выгод...В Абхазии движуха...
  • Владимир Алтайцев
    Приведу  пример  Томска- чтобы  исключить аварии только  на теплотрассах, необходимо  было  20  лет назад  1000  тонн...В Абхазии движуха...

В России взялась за финансы иноагентов

В России взялась за финансы иноагентов

Для иноагентов в России настают непростые времена. Помимо звания, которое, как клеймо, пестрит на всех материалах, касающихся этих персон, в стране взялись за их финансы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Андрей Алферов
Эта партия олигархов и никогда это не скрывала. Другое дело, что каким надо быть дебилом,чтобы голосовать за них?!
Ответить
8 час.
ОП
Олег Погудин
а что есть другие?
Ответить
6 час.
vagas Karlito
Вся Европа и штаты  так сказать весь &quot;свободный&quot; якобы мир, давно практикуют  то, что руку кормящую кусать нельзя! У нас еще делают &quot;пристыженный&quot; вид когда   своих врагов  лишают куска хлеба за то что те тявкают на тех кто кормит!)) И ведь это всего на всего в аллегории &quot;выбить&quot; зубы что бы могли только лизать!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх