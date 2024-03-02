Для иноагентов в России настают непростые времена. Помимо звания, которое, как клеймо, пестрит на всех материалах, касающихся этих персон, в стране взялись за их финансы.
В России взялась за финансы иноагентов
Комментарии
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АА
Андрей Алферов
Эта партия олигархов и никогда это не скрывала. Другое дело, что каким надо быть дебилом,чтобы голосовать за них?!
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8 час.
ОП
Олег Погудин
а что есть другие?
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6 час.
vagas Karlito
Вся Европа и штаты так сказать весь "свободный" якобы мир, давно практикуют то, что руку кормящую кусать нельзя! У нас еще делают "пристыженный" вид когда своих врагов лишают куска хлеба за то что те тявкают на тех кто кормит!)) И ведь это всего на всего в аллегории "выбить" зубы что бы могли только лизать!
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2 час.
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