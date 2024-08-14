Регоператор «Магнит» заявил, что досрочное расторжение договора с омскими властями ему не грозит. В компании утверждают, что появление документа на этот случай - всего лишь формальность.
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Регоператор «Магнит» заявил, что досрочное расторжение договора с омскими властями ему не грозит. В компании утверждают, что появление документа на этот случай - всего лишь формальность.