Велосипедист нарисовал на карте обложку альбома Nirvana “Nevermind”

Меломану потребовалось проехать 150 км по Австралии, записывая путь при помощи GPS. Австралийский поклонник рок-группы Nirvana Питер Стоукс воссоздал знаменитую обложку альбома Nevermind, ту самую, где малыш плывет за долларом, при помощи GPS.