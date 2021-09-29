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Велосипедист нарисовал на карте обложку альбома Nirvana “Nevermind”

Велосипедист нарисовал на карте обложку альбома Nirvana “Nevermind”

Меломану потребовалось проехать 150 км по Австралии, записывая путь при помощи GPS. Австралийский поклонник рок-группы Nirvana Питер Стоукс воссоздал знаменитую обложку альбома Nevermind, ту самую, где малыш плывет за долларом, при помощи GPS.

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