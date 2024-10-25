Цены на сливочное масло в РФ могут упасть

Замдиректора Союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин предположил, что цены на сливочное масло в России могут уменьшиться в течение следующего месяца после того, как наладится импорт из других стран.
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