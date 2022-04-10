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У Барбашева 1+1 против «Айлендерс». Он набрал очки (4+4) в 6-м матче подряд

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:1). Россиянин продлил результативную серию (4+4) до 6 игр.

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