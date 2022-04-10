У Барбашева 1+1 против «Айлендерс». Он набрал очки (4+4) в 6-м матче подряд

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (6:1). Россиянин продлил результативную серию (4+4) до 6 игр.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии