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Врач-терапевт Бочарова: чтобы не подхватить респираторную инфекцию необходимо правильно одеваться

Врач-терапевт Бочарова: чтобы не подхватить респираторную инфекцию необходимо правильно одеваться

В сезоны непогоды важно внимательно подходить к выбору одежды, учитывая особенности организма. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова.

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