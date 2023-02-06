Врач-терапевт Бочарова: чтобы не подхватить респираторную инфекцию необходимо правильно одеваться

В сезоны непогоды важно внимательно подходить к выбору одежды, учитывая особенности организма. Об этом во время беседы с изданием «Вечерняя Москва» рассказала врач-терапевт федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Мария Бочарова.