Не успел Путин поддержать идею, а либералы уже запричитали

Темы дняПолитикаНе успел Путин поддержать идею, а либералы уже запричитали Рассказы дяди Вовы И снова здравствуйте. Сегодня прочитал публикацию одного либерального журналиста - Антона Ореха.Вернуться к статье13525НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАстон МартинНе надо копировать америкосов , надо жить своими традициями , которых у нас великое множество , вот их и надо воплощать в жизньmark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Оккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво Р стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.Сергей ФедотовА как ведь хорошо начали. И надо же так обделаться в конце. И что же там за патриотов заполнили, назовёте хоть одного? ЧТО конкретно выдавила из себя ЕР, чтоб можно было сказать - ДА! Это действительно сделано для страны, это действительно благо для народа. Это действительно( а не в Путинских словах) ПРОРЫВ в экономике и социальной политике. Ну, к примеру хоть одну реформу(а было их у нас много и разных), которая доведена до конца и достигла своих целей назовёте? Или нац. проект, который выполнен на 100%mark nikitinА как вы хотите в Оккупации...? ЕР партизанскийц отряд - раскрытый, но с которым нужно считаться. Но считаться не значит уступать. А в оккупации колабрационисты все, и партизаны тоже. Нет, если Вы хотите всё сразу, то почему Вы не Президент...? Путин держит удар англосаксонского мира 21 год. Вы не продержались бы и недели. уже бы Россия воевала на всех фронтах, и наверное самой России не было бы. --------------------------------В оккупацию попасть очень легко, а выходят из неё несколько столетий. Индия выходила 400 лет, из-под Англии, а Болгария из-под турок 500 лет. Путин выводит Россию 20 лет. разницу видите...? Или Вы троллите. .?Сергей ФедотовА что, хорошее объяснение, почему мы 20 лет топчемся на месте и ни хрена не развиваемся. Удобное объяснение. А может всё проще? Может, Путин взвалил на себя ношу, которую не потянул? И не удар он держит, а проигрывает по всем фронтам. Да, кстати, вы про печенегов забыли, Путин печенегов любит вспоминать.mark nikitinвсего хорошего....!Сергей ФедотовПочитайте на досуге значение слова "оккупация" и впредь уважайте своё слово, не бросайтесь им. Занятная оккупация, Збигнев Бжезинский предоходчиво её описал. И никуда никогда Путин Россию не выведет. Не позволят. Да и непохоже что-то, что он нас выводит из такой "оккупации". Так, словоблудие и изображение бурной деятельности.Алексей СафроновЛибир-дрисня и черноротые русофобы, а особенно когда понимают свою ничтожность, а потому как поражение в России в целом, будут "причитать" против любого начинания и, уж тем более того, которое исходит от нашего Президента Путина.MeerflyegerrДа-да-да... "...пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет..." Классное начинание, правда? Тебе сколь добавили до пенсии годочков? ;-)Въвам, пропагандистам США, известно ведь в каком контексте и в какой ситуации были приняты решения о пенсионном возрасте. Что ж вы об этом помалкиваете... Хоть бы один либераст выложил пояснение Путина к вопросу о повышении пенсионного возраста и почему он поменял своё решение... А ещё лучше поясните народу почему при Ельцине не платили ни зарплат ни пенсий годами и кто за это наказан...АИАндрей Ивановзначит те кто против повышения пенсионного возраста пропагандисты США ? Ты вообще в своем уме? Ну а по поводу - лучше поясните народу почему при Ельцине не платили ни зарплат ни пенсий годами и кто за это наказан... - этот вопрос лучше задай Путину , он как никак Ельцинский приемник и последовательMeerflyegerrВау, борец за правду товарищ Въ... Лихо тебе башню-то снесло... Контекст и ситуацию засунь себе... Сам знаешь куда. Последствия этой реформы тебе видны? Больше миллиона пенсионеров за год куда-то девались... Супругу мою эта реформа лишила пенсии полностью. Мне пятерик полный добавился. И ты, ... тут ЕБаНого вспоминаешь... У тебя провалы в памяти? Как раз на пенсию-то и выживали в те годы... Родители мои оба пенсионеры были - и пенсию получали постоянно. С небольшими задержками, да. Но не годами, как ты тут пукнул. В голос уже твердят - дебилы эту реформу делали. Вполне возможно, что с целью подставить как раз таки Путина. И он повёлся... Так что продолжайте, певец гослиберализма гундеть свою песенку: всё хорошо, прекрасная маркиза... ;-)Лариса ФомичеваА вот интнресно-какой тебяобщий трудовой стаж,по документам?Meerflyegerr22 года и 8 месяцев. А по году рождения я как раз из первых, кто полный пятерик прибавки возраста получил.Лариса ФомичеваЭто ещё немного.MeerflyegerrСтажа? Да, немного. Потому что военный пенсион налётывал.mark nikitinmark nikitinВ 91 году СССР проиграл Холодную Войну, в результате предательства правительственных бонз во главе с Горбачёвым. После провала ГКЧП, Горбачёв ввёл во все министерства и ведомства представителей Госдепа США с властными полномочиями. А в 93 году после стрельбы в Москве, Госдеп США подсунул Россиянам Конституцию, написанную там же в Госдепе агенством USAID, и народ принял эту конституцию. По конституции Россия стала колонией США, и даже те поправки которые были внесены в конституцию 1 июля, не меняют приоретет Международных Принципов и Норм (статья 15.4 конституции РФ 93 года), перед законами России. Тоесть подчинение США никуда не делось, Россия по прежнему подчиняется штатам. Так же штатам подчиняются СМИ РФ, и нет ни одного канала не подчинённого США. Потому люди там выступают, особенно те кого пиарят из каждого утюга исключительно посола американского. А соответственно и передачи, которые крутят на ТВ, так же подчинены разнорядки из США. Оккупационная система построена так, что иностранному солдату на оккупированной территории находится не надо. Оккупант создал систему подчинения так, что всё замыкается всёравно на нём. ----------- Партии созданы для обмана народа, они не несут ни какой задачи,кроме как раз в несколько лет поменять такую же партию, но с другим названием. -------- КПРФ стоит лишь на том что в её абравиатуре заложено слово Комммунистическая, во всём остальном эта та же партия, как и Парнас и ЛДПР и прочие созданные и создаваемые. Все партии получают ЦУ от американских и английских кураторов. ЕР стала обьектом нападения лишь потому что Президент Путин взял эту партию под личный контроль, стал чистить эту партию от явных проамериканских членов, и заполнять её патриотами. Обретя большенствво Р стала влиять на вопросы принимаемые для России в большей степени, чем могла раньше. Разве америка позволит чтобы решались вопросы России,ей нужно чтобы целый мир решал проблемы Америки за счёт себя.MeerflyegerrБлагодарю, читал я где-то подобное...ИринаНадо прививать школьникам наши традиции,воспитывать патриотизм!!! Арахис,ты не прав!!!!SSSasha Sokolovозвучь идею про патриотизм на примерахMeerflyegerrГде флаг, а где патриотизм? Патриоти́зм — политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам ради неё. Повторяю - к РОДИНЕ. Флаг же - атрибут государства. На территории нашей Родины располагалось несколько государств: РИ, СССР, РФ. С разными флагами, соответственно. Да, государство любит себя называть Родиной. Особенно тогда, когда ему от вас что-то нужно... ;-) Путин разрешил чиновникам иметь паспорт не только России, но и другой страны – если избавиться от второго паспорта «невозможно». Хотя в указе нет разъяснения, что такое «независящие от чиновника причины». Но есть призыв «принимать все возможные меры, направленные на прекращение иностранного гражданства». Так любой чиновник с двойным гражданством скажет, что он принял все возможные меры, но, увы, не смог прекратить… Что же это получается? Путин боится, что если запретить чиновникам двойное гражданство, то Россия может остаться без чиновников? И эти люди учат нас патриотизму и клеят ярлык иностранного агента их разоблачителям? А второе гражданство у чиновника, дававшего, значит, клятву верности другом государству – это знак патриотизма?ИринаУ нас разные понятия и отношения к нашему флагу!!! Мне всегда было приятно,когда на соревнованиях на границей играли наш гимн,и поднимали флаг!!! Я была так рада и гордилась за наши победы и наше государство!!! Я видела слезы спортсменов!!! От гордости и достоинства!!! Я видела,как солдаты целовали флаг,когда принимали присягу,когда выигрывали сражение на поле боя!!!! Так что флаг-это символ мужества,отваги,патриотизма!!! А вы-то из каких будете?ВМВладимиръ Медведевъ"А вы-то из каких будете?" - Мы из Русских будем и голландский флаг Нам не по нраву, менять его надо.Viktor OtchenashА "голландский, это какой? Не триколор ли? Так его нам не голландцы дали, а "государь всея Руси"! Учите матчасть.ВМВладимиръ МедведевъПетрушу в своё время народ не признавал, а, христиане, за то, что он вытворял, называли антихристом. Учите духовную часть.ВладленА что Родина у всех одна???MeerflyegerrБлин... Женщина, что возьмёшь... Сложные материи под причёску не помещаются - одни эмоции... Я, мамзель, ничего против флага не имею. Возьмём ваши собственные слова:"...Я была так рада и гордилась за наши победы и наше государство!!! ГОСУДАРСТВО. Доходит хоть чуть-чуть? РОДИНА и государство - РАЗНЫЕ понятия. И то, что одно всегда стремится прикинуться другим, эти понятия не объединяет в одно. По крайней мере для думающих людей. ;-)MeerflyegerrНу если кто-то сумел родиться в двух разных местах - у того их две. ;-) А у кого-то Родины вообще нет... Судя по вопросу - у тебя их, Родин, несколько?Skitalez ZhevajС Вашим мнением полностью согласен, да, действительно у всех разные понятия и отношения к российскому флагу. Российский Флаг- Триколор.- Белый цвет- свобода, гордость, слава.- Синий цвет покров родной страны.- Красный цвет- могучая держава. А все мы-едины, сильны и непобедимы... Российский Флаг- Отечество и братство. Российский Флаг- священной веры флаг флаг. Российский Флаг- наш символ и богатство. Российский Флаг- к победе смелый шаг!!!... Мы Россияне- Патриоты! Мы хотим, чтобы наша Родина была единая и сильная. но не возможно построить мощную державу, о которой мы мечтаем, без справедливости по отношению к каждому человеку.( В.А. Легасов) Я русский м пусть на век запомнит враг, что русского никогда не поставить на колени. Русский лишь тогда приклоняет колено, когда когда целует русский флаг... Прекрасная идея, если в школах на торжественных линейках будет будет подниматься Российский Флаг и звучать Гимн России. Это поднимет патриотизм и воспитание молодого поколения к любви и гордости за нашу Родину- Россия...Skitalez ZhevajИрина! читать ниже для Вас...ВладленСпасибо. Вопрос для таких как Вы. Родина от слова род. А мы разного рода???ВладленСпасибо. А прежде чем писать. Подумать было слабо? Если не понимаете объясню!!!Леонид Попивняк.....не совсем точная цитата..." Русский преклоняет колено только пред Родителями....Флагом Родины....и пред Богом"mark nikitinMeerflyegerr"...Спасибо. А прежде чем писать. Подумать было слабо? Если не понимаете объясню!!!..."(с) Предлагаю в начале ответа приводить цитату, на что именно ответ.Meerflyegerr"...А мы разного рода???..."(с) Род — одна из форм социальной организации. Представляет собой группу людей, возводящих своё происхождение к общему предку — основателю рода или родоначальнику. Это один вариант. По нему нужно искать предков глубоко в истории. Есть другой вариант: Бог Род является Богом-Творцом славянского пантеона и миропонимания. Он сотворил нашу Родину, ... И мы – все часть Рода. Ежели ты из славян - одного рода мы с тобой. ;-)MeerflyegerrВы невнимательны, Маркуша... Если вы хотя бы пролистаете данную ленту, то легко увидите мой трудовой стаж... Кстати, с какого перепуга вы решили, что у меня жизнь не удалась? ;-)Ананьев АндрейА Орех просто мудак.Владимир ГерасимовУ либералов нет родины кто им платит и заказывает музыку тот им брат родной.ВладленА у Вас???Viktor OtchenashА у нас и в ж..е квас, а у Вас всё по-европейски - в бутылочках.АИАндрей Ивановвот как то это очень заметно у васВладимир ДомнинПо отношению к русскому языку его сложно назвать патриотом России.ВладленУважаемый Владимир! Спасибо. Вы видимо не задумывались , на эту тему. У России , как и и любого другого государства. Не может быть патриотов. Так как патриот(изм). Относится не к государственности. А к территории.Владимир ДомнинА Россия - это и есть страна, а не государство. Государство - это, например, путинская Россия.ВладленРазрешите с Вами не согласиться!!!Владимир ДомнинРазрешаю. Если это необходимо для достижения консенсуса.ВладленСпасибо. Меня не надо прощать. Надо просто подумать. Над якобы истинами. Ну например. "Великая, единая, советская, социалистическая". Дальше наверно знаете ???HhichnikЛиберал-значит враг России!!!! Увидел либерала,ставь его к стенке!!!bianka БелаяНе смешивайте понятия. Те, кого вы имеете в виду, это, видимо, кого в народе либерастами называют. А libera это свобода.Сергей ФедотовА кто ж тогда в правительстве останется, если всех либералов к стенке поставим?Meerflyegerr"...Либерал-значит враг России!!!! Увидел либерала,ставь его к стенке!!!..."(с) Путина тоже? ;-) "...Президент РФ Владимир Путин в интервью российским и зарубежным журналистам в Красной Поляне подтвердил, что является "настоящим либералом и придерживается либеральных взглядов". Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/19/01/2014/570416189a794761c0ce5bf4Дым ДымычОдно дело в пионерском галстуке по школе ходить и совсем другое дело зимой, на улице, в темноте, утром и вечером флаг поднимать и спускать. Мы слишком далеки от экватора, но очень близки к обезьяньим глупостям. Учите детей нашим, российским пословицам, там много мудрости ведущей к Чести, Достоинству и Совести - патриотизму реальному, а не дутому.SSSasha Sokolovприведи пословицы которые по твоему чему то научат ? именно детей 7-10 лет...потом пословицы для 10-13 лет потом с 14-16 лет давай фантазируйВМВиктор масловПод этим флагом власовцы русские деревни вместе с жителями жгли и детей расстреливали.Вот на поднятии этого флага и надо детям в школе про это рассказывать.Отличные будут патриоты если они это узнают после школы.SSSasha Sokolovпод каким ,этим флагом?,детям не интересна не война не власовцы ,другое поколение,другие мысли у нихВМВладимиръ МедведевъГлупенький Сашенька, с отсутствием какого-либо жизненного опыта, пословицы не придумываются по возрастам, они - для всех.ВМВладимиръ МедведевъСашенька, выучи для начала Русский язык, а, потом и пиши. "...детям не интересна НЕ война НЕ власовцы..."? Сашенька, в таком предложении правильно писать: "НИ война, Ни власовцы"SSSasha Sokolovты напиши по возрастам ,тк для 1-3 класса ,одни ,для 4-8 другие...за каких Хером ты влез, если ничего конкретно привести в пример не в состоянии,у тебя пердуна голова соображает согласно возрасту у школьников ,соответственно их возрасту и развитию....дошло пень трухлявый?)))SSSasha Sokolovдед когда ты не в состоянии возразить то есть прекрасный способ начать говорить про русский язык...не и ни в твоем уточнение не влияет на интерес детей к флагу и войне,бубнить еще долго будешь или прекратишь чушь в ответах молотить?ВМВладимиръ МедведевъНедоразвитый молокосос, а, может и не молоко, Саша, ты не понимаешь, что пословицы по возрастам не придумываются. Видать свои мозги, если они вообще когда-либо появились, ты выдрочил, а, те, что остались трухлявые.ВМВладимиръ МедведевъВот и прекрати бубнить и нести безграмотную чушь, недоумок.SSSasha Sokolovдядя который это предложил он молчит что ты влез не понятно приведи пример на котором школьники станут патриотамиSSSasha Sokolovзаткнись трухлявыйViktor OtchenashФлаг можно поднимать и в Актовом или спортивном зале, т.ч. погода не аргумент против. А про пословицы "пра-а-авильно бутерброд ешь" (автор Кот Матроскин)АлександрТриколор к власовцам не имел ни малейшего отношения.АИАндрей Иванова перед второй сменой флаг будут спускать и снова поднимать ?Дым ДымычСколько дурака уму не учи, он дураком и помрёт.Дым ДымычПословица для всех возрастов. Сколько дурака уму не учи, он всё равно дураком помрёт.Дым ДымычВ актовом зале икону можно в угол поставить, а флаг поднимают на воде или земле, чтобы враг и друг видел, а не остолопы недоразвитыеSSSasha Sokolovи как это относится к патриотическому воспитанию первоклассников?Яна Асадоваохота вам учить укрокрысу шашу шакалова русскому языку. Просто игнор и все!SSSasha Sokolovфлаг поднимать 1 сентября? а смысл в этом какой?АХАлексей ХохловНа Олимпиадах поднимайте, будет оч патриотично.ВМВладимиръ МедведевъСамым главным для России считаю раздельное обучение в школах, а, флаг нужно поднимать только в каких-то определённых, торжественных случаях.SSSasha Sokolovдед не фантазируй ,дети будут прекрасно обучаться вместеВМВладимиръ МедведевъОбратись к любому грамотному психологу, внучек, и узнаешь, что девочки взрослеют раньше мальчиков на 2-3 года. При совместном обучении, в определённом возрасте, девочки начинают "недоразвитых" сверстников воспринимать "несмыслёнышами", что мальчики прекрасно чувствуют и у них возникают чувства неполноценности и превосходства женщин вообще, что приводит и в семейные отношения в будущем. И в СССР, и сейчас в РФ существует негласный матриархат, что немаловажным было при разрушении СССР и будет не последним в разрушении России, если не очнуться во-время.SSSasha Sokolovпусть взрослеют раньше диду ,это не мешает им учиться вместе,не сочиняй диду про какую то неполноценность,не усложняй ты стар и глуп уже...семейные отношения ,это после 20 лет,в в 11 лет ,про это не думают.и страна сср прекратила существовать не по этой причине....не убедил Вовик ты меня...сплошная старческая дурь в твоей головкеВМВладимиръ МедведевъТак тебя, усраинца и убедить невозможно, потому что у тебя мозгов нет. А, до Моего возраста тебе видать не дожить, видел бы ты Меня - какой Я "старый", не болтал бы языком. Я ВСЕГДА МОЛОД И ЖИВУ ВЕЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SSSasha Sokolovбред из тебя фонтанирует))),ты дурень старыйНадеждаНе пытайтесь что-то доказать этой жертве ЕГЭ, бесполезно! Вы же видите, что тут ноль знаний, а апломба больше, чем нужно...Viktor OtchenashSasha, а ты глуп по молодости. В 11 лет, а иногда и ранее, пацаны дёргают девчонок за косички не с целью унизить или обидеть, а с целью привлечь их внимание к себе! И будь повежливее к возрасту оппонента - самому немного осталось до пенсионного возраста. Нет? Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.SSSasha Sokolovничего нового ты не изобрел,я про дергатню за косы не писал ты о чем мужик.. Otchenash...переведи что это означает...выдумка тупее не придуматьВладленРазрешите поинтересоваться. Наверно личный опыт???Яна Асадовавы всерьез думате что можете убедить эту укрокрысу в чем то правильном? Оно не человек. Оно чумная крыса шаша шакалов.Леонид БуравлевОрех такой же русский, как Зеленский усраинец!)))Strannik WeidАх, Орех, ах, Орех так и просится на грехViktor OtchenashНа кораблях флота России каждое утро поднимают флаг, и никто не чувствует "раздражение". А патриотизм, действительно, прививается традициями - в семье, школе, Вузах и даже с детском садике. Однако, если в семье патриотизм не прививается, то в остальных местах его насадить сложно. Если у "гражданина" Ореха в семье не было патриотов России - увы, медицина бессильна!SSSasha Sokolovты внукам патриотизьм привил? напиши какВладленУважаемый Виктор! Раскрою Вам большую военную тайну. У России не может быть патриотов. Почему? По определению. Догадаетесь или объяснить???Вячеслав МедведевПередайте Ореху. он глуп! Но пусть продолжает трепаться - смешно, весело и растёт чувство, что от тупых и глупых стою далеко!SSSasha Sokolovкто должен это передать тебя никто не читаетЮюрийКак отписаться от вашей рассылке,пишет что страница не открывается.Roust ZyabbarВажна любовь к Родине, поднятие флага- всего лишь ритуал.SSSasha Sokolovи как её в школе воспитать?ВладленК какой???mark nikitinОлег КарагулинО каком патриотическом воспитании может идти речь, когда решается вопрос о разрешении чиновникам двойное гражданство?mark nikitinКомментировать
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