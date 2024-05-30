Участникам СВО вернут траты на лечебное питание

Такую инициативу в третьем чтении поддержал ЗакС Депутаты ЗакСа на заседании в четверг, 30 мая, единогласно поддержали в третьем окончательном чтении инициативу, которая позволит возмещать затраты на лечебное питание участникам специальной военной операции.
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