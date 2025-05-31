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Дети нашли труп рядом с игровой площадкой

Дети нашли труп рядом с игровой площадкой

Рядом с игровой площадкой в Перми дети нашли тело бездомного мужчины. Об этом сообщило издание News59ru в своем Telegram-канале со ссылкой на местных жителей.

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