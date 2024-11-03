Лучшие фильмы, где герой умирает в финале

И в суммарном зачете побеждает Брюс Уиллис. Blade Runner 2049, фото: кадр из кинофильмаВопрос киноманам на Reddit поставлен максимально простой и крайне интересный: «Ваш любимый фильм, где протагонист умирает».
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