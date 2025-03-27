ЕС подготовит свой план по перемирию на Украине

Европейский союз начинает подготовку собственного плана по перемирию на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией.
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