ЕС подготовит свой план по перемирию на Украине

Европейский союз начинает подготовку собственного плана по перемирию на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в течение трех недель будет создана «коалиция желающих», задачей которой станет разработка «гарантий безопасности» для Киева в рамках возможного мирного соглашения с Россией.