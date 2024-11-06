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Царьград

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Открытие суздальского аквапарка опять переносится

Открытие суздальского аквапарка опять переносится

Для местных жителей и туристов цены будут отличаться, обещают владельцы.Открытие аквапарка в Суздале, единственного на всю Владимирскую область, наметили на предстоящую зиму.

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