Спасатель погиб при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае

Еще два человека получили травмы — они находятся в больнице Пострадавшая в ДТП пожарная машина / Фото: "Инцидент Рубцовск" Сотрудник 75-й пожарно-спасательной части погиб в Локтевском районе Алтайского края при опрокидывании пожарного автомобиля.
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