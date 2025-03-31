Спасатель погиб при опрокидывании пожарной машины в Алтайском крае

Еще два человека получили травмы — они находятся в больнице Пострадавшая в ДТП пожарная машина / Фото: "Инцидент Рубцовск" Сотрудник 75-й пожарно-спасательной части погиб в Локтевском районе Алтайского края при опрокидывании пожарного автомобиля.